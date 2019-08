Overskuddet stiger hos C & D Foods trods fald på toplinjen

C&D Foods A/S, det tidligere Arovit Petfood, fortsætter den positive udvikling og kommer ud med et overskud på otte millioner kroner. Foto: André Thorup

C&D Foods A/S, det tidligere Arovit Petfood, fortsætter den positive udvikling og kommer ud med et overskud på otte millioner kroner i det netop afsluttede regnskabsår. Fremgangen sker på trods af en omsætningsnedgang i et konkurrencepræget marked.

Esbjerg: Et af Esbjergs stolte industriklenodier, det tidligere Arovit, i dag irsk-ejede C & D Foods, eksporter årligt op imod 65.000 ton såkaldt private label mad til kæledyr rundt i Europa fra fabrikken i Esbjerg. Også i 2018 var markedet for mad til kæledyr utroligt konkurrencepræget, og derfor har det ikke for Esbjerg-selskabet været muligt at opnå de forventede prisstigninger hos kunderne - det til trods for kraftigt kursfald på det britiske pund som følge af Brexit. Alligevel opnår fabrikken i Kjersing et overskud efter skat på otte millioner kroner ud af en omsætning på cirka 550 millioner kroner. En af de primære grunde til, at virksomheden fastholder sin position i markedet og endda forbedrer indtjeningen fra fem millioner kroner, skal findes i udvikling af nye produkter og optimering af de tekniske produktionsprocesser, oplyser fabrikkens ledelse. Derudover har virksomheden i det forgangne år investeret et større millionbeløb i uddannelse af samtlige virksomhedens ansatte. - I et konkurrencepræget marked er det afgørende, at vi som dansk produktionsvirksomhed går forrest og sikrer, at samtlige medarbejdere møder videreuddannelse i deres arbejde hos os. Vi tror på, at videreuddannelse af medarbejderne vil give os en klar konkurrencefordel og sikre, at der også fremadrettet er plads til en produktionsvirksomhed i Esbjerg, oplyser direktør Mogens Jensen.

I det nuværende marked for mad til kæledyr får man ikke noget foræret. Mogens Jensen, direktør, C&D Foods

En fin start Arovit blev grundlagt for mere end 40 år siden af Johan P. Hoffmann. Han solgte i 2000 sit livsværk, og siden har virksomheden levet en omskiftelig tilværelse med forskellige ejere. Det skulle dog have ende, meddelte den nye irske virksomhed C & D Foods, som nu har foretaget en succesfuld turnaround. Med produktion af mad til kæledyr i syv europæiske lande er C & D Foods en af Europas største private label producenter til hunde og katte. C & D Foods er et datterselskab af den europæiske fødevaregigant ABP Food Group. C & D Foods i Esbjerg melder også om en tilfredsstillende start på første kvartal i det nye regnskabsår. Efterspørgslen på kæledyrsmad fra eksisterende kunder er stigende, men markedet er stadig under pres i forhold til indkøb af råvarer og pakkematerialer. Specielt svinepesten i Kina har påvirket råvarepriserne, da det har medført store prisstiger på svinebiprodukter i Europa.

Brexit spøger En anden udfordring for det kommende års resultat er Brexit. Ingen kan forudsige de reelle forhold, når eller hvis briterne forlader EU i efteråret 2019. Virksomheden har derfor arbejdet intensivt i klargørelserne til briternes vej ud af EU, og hvorledes dette vil påvirke virksomheden på for eksempel transport, lagersikkerhed, dyrlægegodkendelse og told. - I det nuværende marked for mad til kæledyr får man ikke noget foræret. Udfordrende konkurrenter, stigende råvarepriser og Brexit-situationen er alle udefrakommende faktor, C & D Foods må tilpasse sig for at overleve. Markedet er meget konkurrencepræget, og derfor har det ikke været muligt at opnå de forventede prisstigninger hos kunderne. Virksomheden har blot kunnet konstatere, at det er de vilkår, der er på det europæiske marked, siger Mogens Jensen. C & D Foods i Esbjerg beskæftiger omkring 300 ansatte.