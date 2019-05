Overskuddet er gået fra 250 til 1 mio. hos Esvagt

Rederiet Esvagt A/S tjente i årene fra 2012-2016 samlet set lidt mere end en milliard kroner. Så indtraf olieprisens voldsomme fald, og nu er resultatet på 43 millioner kroner fra 2017 blevet til noget nær et nul-resultat i det netop offentliggjorte 2018-regnskab.

Esbjerg: Mens det Esbjergbaserede offshorerederi Esvagt i stigende grad flytter sit fokus til offshore vind, lider rederiets olieforretning hårdt på bundlinjen.

Esvagt A/S har netop offentliggjort selskabets årsrapport for 2018, og her er resultatet et overskud på en million kroner mod et overskud på 43 millioner kroner året før.

I tidligere år har Esvagt sejlet årlige overskud hjem på mellem 150 og 250 millioner kroner. Således var det akkumulerede overskud i Esvagt i perioden fra 2012 til 2016 på godt og vel en milliard kroner.

Årets resultat for 2018 er realiseret ud fra en omsætning på 985 millioner kroner, hvilket er en lille stigning i forhold til omsætningen i 2017 på 905 millioner kroner.

Rederiets ledelse, som sidste år fik ny mand på broen personificeret i administrerende direktør Peter Lytzen, betegner i årsrapportens beretning resultatet for lidt ringere end forventet, men resultat er dog godkendt på grund af de vanskelige forhold i markedet, heddet det.