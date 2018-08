Ribe: Sig navnet - mousserende vin fra Tyrkiet og vin fra Tjekkiet.

Ikke lande, der klinger velkendte i ønologiens verden (vin-videnskab, red.), men ikke desto mindre er begge lande for første gang repræsenteret, når Ribe Vinfestival holdes for 14. gang i weekenden den 31. august og 1. september

En af festivalens udstillere medbringer 12 forskellige vine fra Tyrkiet, og ifølge Verner Thomsen, der er formand for Den Lille Vinklub, der står bag festivalen, så går rygterne på, at den mousserende vin fra Tyrkiet skulle være den bedste af sin slags på festivalen.

- Vi forsøger at optimere festivalen hvert år og få nye importører ind. Vi får mange henvendelser fra folk, der gerne vil være med, fordi de har hørt rigtigt meget godt om festivalen, men vi forsøger at finde et så varieret udvalg som muligt, siger Verner Thomsen og forklarer, hvordan alle stande er udsolgt, og at man formentlig kunne fylde en stor del af Domkirkepladsen med importører også, hvis dette var hensigten.

- Det er ikke målet i sig selv bare at blive større. Det skal være kontrolleret, og vi ser gerne, at festivalen langsomt bygges ind i gågadens mange fantastiske baggårde, siger Verner Thomsen, der i år har fået seks baggårde med, hvilket er det største antal nogensinde.