Overbygningsskole i Ribes Seminariehus sat på standby

Ribe: Planerne var store, da Esbjerg Kommune og Vadehavsskolen i midten af juni fremlagde idéen om en ny overbygningsskole i Seminariehuset i Ribe, hvor elever fra Gredstedbro Skole, Vittenbergskolen og Ansgarskolen skulle samles allerede fra skoleåret 2019-2020.

Udgangspunktet for den dermed femte skole under Vadehavsskolen var at styrke fagligheden og trivslen blandt Vadehavsskolens ældste elever, men planerne er nu skudt til hjørne af politikerne, fordi hele processen ganske enkelt er gået for hurtigt.

- Vi har under forhandlingerne tilkendegivet, at vi synes projektet er visionært, men vi synes ikke det er helt klart endnu. Det er endnu ikke blevet behandlet grundigt i Børn & Familieudvalget, og der er flere spørgsmål, der ikke er enighed om, blandt andet omkring Gredstedbro Skole, siger formand for kommunens Børn & Familieudvalg, Diana Mose Olsen (SF) og forklarer, at forligspartierne bag det nye budget har noteret sig, at såvel ledelsen som skolebestyrelsen for Vadehavsskolen bakker op om forslaget.

- Det har gjort et stort indtryk, at de fra Gredstedbro mente, at de aldrig rigtigt var blevet involveret i processen. De ville få fjernet mange elever fra deres skole, og når vi arbejder med projekter som dette er det vigtigt for os, at hele skoledistriktet skal involveres, siger Diana Mose Olsen, der mener alt skal overvejes nøje, inden der tages endeligt stilling til forslaget.

- Alle har under forhandlingerne været enige om, at projektet skal modnes, siger Diana Mose Olsen, der desuden mener, at forslaget om en overbygningsskole skal tænkes ind i en samlet helhed for skolestrukturen.

Med den manglende finansiering kommer Seminariehuset til at stå tomt, når Riberhus Privatskole rykker ud ved årsskiftet.