Kunstnerisk leder af Rued Langgaard Festival, Esben Tange, jubler over den vellykkede festival, der ser ud til at blive mere og mere populær.

I år, hvor Rued Langgaard Festivalen skulle findet sted for tiende gang, bidrog Johan Hoffmann Fonden med ikke færre end 100.000 kroner til gennemførelse af det ambitiøse jubilæumsprogram, og det har betydet fantastiske, unikke opsætninger, som man ellers kun havde kunnet drømme om, siger Esben Tange.

- Det, jeg er særligt glad for, er, at de mange gæster ikke dukker op som følge af en massiv markedsføringskampagne, men simpelthen som et resultat af mund-til-mund anbefalinger. Interessen har spredt sig som ringe i vandet, og dét at de forrige års gæster har anbefalet til nye, ja, det er jo det bedste, der kan ske, siger Esben Tange.

Sidste års Rued Langgaard Festival trak omkring 3.000 gæster, og Esben Tange forventer, at festivalen sætter rekord denne gang med endnu flere.

Rued Langgaard Festival løb af stabelen i Ribe torsdag til søndag, og det blev endnu en succes. Det ville have glædet Rued Langgaard, der hele sit liv blev betragtet som en særlig og først fik den store anerkendelse lang tid efter sin død. Foto: Nikolaj Lund.

Næste års program

Han peger som eksempel på en af de spektakulære events på programmet, nemlig den tidligere ripenser, komponisten Niels Lyhne Løkkegaard, der medvirkede i festivalen med et 24-timers værk inspireret af Langgaards musik. Uropførelsen af 24-timers værket Krist Klangen stod helt centralt i festivalen, hvor Niels Lyhne Løkkegaard forlængede Rued Langgaards signaturværk, Sfærernes Musik, og inddrog både Domkirken, Domkirkepladsen ved Kannikegården og ruinen under Kannikegården i opførelsen af værket.

Esben Tange lover i øvrigt, at Rued Langgaard Festival-fans fortsat vil kunne gå på opdagelse i nye arrangementer og events næste år. Næste års Rued Langgaard Festival finder sted fra den 3. til den 6. september i Ribe med temaet "Ild".

Foruden musik af Rued Langgaard vil der blive spillet musik af den russiske komponist Aleksandr Skrjabin. Ved den kommende festival vil blandt andet Rued Langgaards dommedagsopera Antikrist blive opført. Ligesom "Sfærernes Musik", der blev opført i år, er det et signaturværk for festivalen - og et hovedværk af Langgaard.

I planlægningen for næste års Rued Langgaard Festival vil arrangørerne i øvrigt fortsat forsøge at skabe interesse blandt de unge og inddrage andre gymnasier i Esbjerg Kommune. I år har festivalen kørt et projekt med elever fra Ribe Katedralskole, der har arbejdet med musikken, mødt nogle af festivalens kunstnere og deltaget i workshops.