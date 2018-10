Over 27.000 stemmer afslører: Byens Bedste bliver et tæt løb

Esbjerg: Med kun en uge tilbage af afstemningen til Byens Bedste 2018 spidser konkurrencen til. Derfor bliver derfor også mere og mere vanskeligt at tage en tur ned gennem Kongensgade eller på de sociale medier, uden at støde ind i det blå "Byens Bedste"-logo.

4121 borgere har samlet set afgivet 27.231 stemmer i de forskellige kategorier, og efter første optælling står det klart, at det bliver et tæt løb. Lige nu er der i flere kategorier kun 50 stemmer til forskel på første- og andenpladsen. Det gælder for eksempel i kategorien "Byens Bedste Frisør", hvor der ikke skal mere end syv stemmer til at bytte rundt på podiepladserne. Den nuværende indehaver af andenpladsen i "Byens Bedste Takeaway" er da også kun cirka 15 stemmer fra at overhale indenom og indtage førstepladsen.

Meget kan altså nå at ske endnu, og afstemningen er åben frem til mandag den 15. oktober.

- Nu er der jo stadig godt en uge tilbage af afstemningen, men vi er allerede utroligt godt tilfredse med, hvor mange der har været inde at stemme. Det vidner for os om, at Esbjergs borgere har taget Byens Bedste til sig, og vi er ikke i tvivl om, at denne kåring er kommet for at blive, siger lokalredaktør Christian Friis Hansen.