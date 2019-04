Over 10.000 faldefærdige huse: Minister beskyldes for at sminke beløb til nedrivning

På landsplan står der mindst 10.000 tomme og faldefærdige bygninger, men pengene til at rive dem ned bliver færre og færre. S-ordfører beskylder minister for at sminke tallene.

- Det er ikke godt nok. Det helt klare budskab fra landdistrikterne og borgmestre på tværs af alle partier er, at nedrivningspuljen virkelig er noget, man kan mærke derude. Det gør en kæmpe forskel at få de faldefærdige huse revet ned. Så jeg synes, at det er en pinlig og alvorlig omgang, at de prøver at sminke tallene, siger Magnus Heunicke.

"Landsbypuljen" er nemlig blevet til ved at slå "puljen for landsbyfornyelse" - også kaldet nedrivningspuljen - og det statslige tilskud til byfornyelse sammen. I de to puljer var der til sammen 112 millioner kroner i 2017 og 113,5 millioner kroner i 2018, mens der alene i nedrivningspuljen i 2014 og 2015 lå 200 millioner kroner årligt. I de kommende år er beløbene i landsbypuljen 126 mio. kr. i 2019, 143 mio. kr. i 2020, 85 mio. kr. i 2021 og 95 mio. kr. i 2022.

Derfor annoncerede regeringen og Dansk Folkeparti også i finansloven for 2019, at der nu skulle endnu flere penge til området. 333 millioner kroner over fire år bliver tilført en nyoprettet "Landsbypulje", som kommunerne kan søge penge fra til opgaver lige fra nedrivning og istandsættelse af faldefærdige bygninger til områdefornyelse og genhusning. Magnus Heunicke, landdistriktsordfører for Socialdemokratiet, kalder det dog en klar nedskæring, som regeringen forsøger at skjule.

Bolig: Mindst 10.000 bygninger står stadig og forfalder på landsplan. Det anslår Landdistrikternes Fællesråd, mens eksempelvis Kommunernes Landsforening formoder, at tallet er langt højere. Det er på trods af, at der har været et stort fokus på at få fjernet de såkaldte øjebæer fra landsbyer og landområder gennem de seneste år.

- Der kommer jo også flere faldefærdige huse til undervejs, og dermed kan problemet vise sig at vokse sig endnu større. Det betyder meget, at der står huse og forfalder. Det er enormt skadeligt, siger Magnus Heunicke.

I bedste fald vurderes det, at der er 10.000 faldefærdige huse, og det anslås at koste gennemsnitligt 175.000 kroner for en nedrivning. Dermed vil man, hvis man brugte alle penge i puljen fra 2019-2022 alligevel kun have revet lidt mere end en fjerdedel ned. Det er slet ikke godt nok ifølge Magnus Heunicke, som siger, at Socialdemokratiet vil foreslå en fordobling af puljen.

Minister tavs om tal

Udvalget for levedygtige landsbyer nedsat af regeringen anslog i 2018, at man fra 2019 og ti år frem skal øge beløbet i nedrivningspuljen til minimum 330 millioner kroner om året for at få styr på problemet.

Transportministeriet oplyser, at Transport-, bygge- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), ikke har mulighed for at stille op til interview. I et skriftligt svar til JydskeVestkysten forholder ministeren sig ikke til kritikken fra Magnus Heunicke, men holder fast i, at der er flere midler til området i de kommende år, selvom han mener, at det er kommunernes egen opgave.

- I udgangspunktet har kommunerne ansvar for udviklingen af deres byer, ligesom de private ejere har ansvaret for at vedligeholde egen bolig. Det er dermed ikke en statslig opgave at finansiere byfornyelse eller nedrivning, men en kommunal opgave, skriver ministeren i mailen.