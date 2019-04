Lørdag var der overalt i landet demonstration for at tale børnenes sag. Forældre, børn, pædagoger og alle mulige andre markerede, at de ønsker bedre normeringer i landets institutioner. I Esbjerg mødte over 1.000 op til demonstration.

Nogle havde valgt at male sten og skrive deres børns navne på og placere dem på trappen foran indgangen til rådhuset for at symbolisere, at selv små børn har stemmer.

Esbjerg: Under sloganet og hashtagget "Hvor er der en voksen?" gik tusindvis af mennesker landet over lørdag på gaden for at vise deres utilfredshed med, at der ikke er minimumsnormeringer i de danske institutioner

Der er ingen minimumsnormering i danske daginstitutioner.BUPL og andre anbefaler maksimum henholdsvis 3, 6 og 9 børn pr. pædagog i vuggestue, børnehave og SFO. I Esbjerg er tallet for vuggestuer 3,9 barn pr. pædagog og 6,9 i børnehaver, ifølge Diana Mose Olsen. Lørdag var der demonstrationer mod normeringerne i 57 byer over hele Danmark.

Børnenes sag

Det er Charlotte Aagaard Olsen, der har taget initiativ til demonstrationen i Esbjerg, og hun var både glad og lettet, da demonstrationstoget gik fra rådhuspladsen.

- Det har været ret vildt i tiden op til i dag, og så er det jo bare fantastisk at se, at der er mødt så mange frem, og at så mange bakker op om vores og børnenes sag. Vi er her ikke for at levere løsninger, men udelukkende for at lufte vores utilfredshed med det nuværende niveau i institutionerne. Vi taler på børnenes vegne, og det er jo altså vores alle sammens fremtid, siger Charlotte Aagaard Olsen.

Selv om frustrationerne over normeringer først og fremmest er rettet mod Christiansborg, så kommer der også en lokal krølle på demonstrationen i Esbjerg.

- Vi stopper ikke her, men hvad der helt konkret skal ske efter i dag, det har jeg ikke helt overblik over endnu. Vi skal have et møde med borgmesteren (Jesper Frost Rasmussen (V), red) i næste uge, så må vi se, siger Charlotte Aagaard Olsen.