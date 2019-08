Oven i kaos om JRJ Anlægs byggesag: Skal fjerne banner med logo fra nyt byggeri

Vejdirektorat har bedt Jesper Rohr Jørgensen fra JRJ Anlæg om at fjerne banner med logo, selv om han ejer grunden, skal have sin virksomhed på grunden og selv foretager anlægsarbejdet i forbindelse med JRJ Anlægs nye firmadomicil.

Ribe: Oven i Jesper Rohr Jørgensens sag med Planklagenævnet har Vejdirektoratet bedt ham fjerne et banner, der på et hegn på grunden ved Varde Hovedvej 17 fortalte, at JRJ Anlæg her opfører et nyt firmadomicil.

Samtidig står der få hundrede meter mod nord endnu et reklameskilt for en lokal bilforhandler, der har stået der i årevis, men som ikke er fjernet.

JydskeVestkysten har været i kontakt med Vejdirektorat, og herfra lyder forklaringen, at det ikke er tilladt at have opsat et banner, der reklamerer for JRJ Anlæg. Dette til trods for, at det er ham, der ejer grunden, ham der skal have sin virksomhed på grunden og ham, der står for selve anlægsarbejdet i forbindelse med virksomheden, ligesom SKAT stiller krav om, at han har pligt til at synliggøre, at det er ham, der arbejder på grunden, så forbipasserende tydeligt kan se det.

Men Vejdirektoratet henviser til Naturbeskyttelseslovens paragraf 21 om friluftsreklamer, hvor det hedder, at "I det åbne land må der ikke opsættes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed", og til trods for, at der findes en lang række undtagelser til paragraf 21, omfatter ingen af disse JRJ Anlæg.

Jesper Rohr Jørgensen kan først få lov til at skilte for sin virksomhed, når den fysisk er flyttet til adressen Varde Hovedvej 17, idet der ifølge Vejdirektoratet ikke gives dispensationer til paragraf 21.

Det er Vejdirektoratets vejtilsyn, der har bedt ham om at nedtage bannerne, men tilsynet kender intet til et stort reklameskilt på hjørnet af Jedstedvej og Varde Hovedvej.

- Det er selvfølgelig beklageligt, hvis vores vejtilsyn indberetter nogle og ikke gør det ved andre, forklarer Vejdirektoratet.