Outlet retter ind efter kundeklage over konkurrence

En tvist om konkurrencevilkår mellem Outletland og Lone Mikkelsen fra Esbjerg havde kurs mod Forbrugerombudsmanden, men nu er det lykkedes de stridende parter at mødes på midten. Sagen koster Outletland en medarbejder, en undskyldning og to gavekort.

Esbjerg: Lone Mikkelsen fra Esbjerg følte sig som en heldig kartoffel, da hun vandt for 10.000 kroner børnetøj i en lodtrækning på pop-up butikken Outletlands Facebookside. Da hun mødte op i butikken for at hente præmien, var sagen dog en anden. Præmiens værdi var nemlig den vejledende udsalgspris og ikke outletprisen.

Outletland har hovedsæde i Aalborg, men slår sig ned i en dansk by i en måned ad gangen for at sælge mærketøj til børn til udsalgspriser. I januar og februar har Outletland haft forretning på Gl. Vardevej i Esbjerg, og butikken har markedsført sin tilstedeværelse i Esbjerg ganske aktivt på Facebook. Blandt andet med konkurrencen om børnetøj for 10.000 kroner, som Lone Mikkelsen altså vandt.

Og selv om hun var glad og taknemmelig for at vinde tøj til sit 9 måneder gamle barnebarn, var hun ærgerlig over fremgangsmåden. Det fremgik nemlig ikke af opslaget på Facebook, at der var tale om tøj til fuld pris. Derfor besluttede hun i slutningen af februar at klage til Forbrugerombudsmanden.