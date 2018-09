Otte spørgsmål til sportschefen: Fuld tillid til Lars Walther

Inden lørdagens hjemmekamp mod Århus Håndbold har JydskeVestkysten stillet otte spørgsmål til sportschef Sune Agerschou i Ribe-Esbjerg HH om den dårlige sæsonstart.

Hvad synes du om præstationen i Lemvig?

- Det var en mangelfuld indsats på flere parametre, som alle kan se. Noget af det, som vi hæfter os ved, er, at vi rent defensivt og i omstillingsspillet, når vi har mistet bolden angrebsmæssigt, ikke kommer hjem i tide. Derfor kommer vi til at lukke 18 mål ind mod et oprykkerhold på en halvleg, og det giver os store vanskeligheder med at komme tilbage i kampen. Og det har været billedet i de seneste par kampe, at vi har haft vanskeligheder midtvejs i første halvleg og halvlegen ud og er kommet for langt bagud. Vi er særligt blevet straffet af modstanderholdenes kontrafase både mod Lemvig, men også mod Aalborg og Holstebro. Så det samlede billede af kampen mod Lemvig er, at vi selvfølgelig er rigtig skuffet over udfaldet, det er den ene ting, men selvfølgelig også i forhold til indholdet, at når vi på et tidspunkt er bagud med otte mål i Lemvig, er der helt klart nogle ting, der ikke fungerer.

Synes du, I gjorde de rigtige ting for at ændre kampforløbet?

- Når man taber, er der altid nogle ting, man burde have gjort anderledes. Sådan vil det altid være. Vi synes, der bliver forsøgt at ændre nogle ting blandt andet en forsvarsopstilling, der bliver ændret, og man forsøger nye folk. Så vi har ikke noget at klandre beslutningerne taget fra bænken her fra vores side, synes vi.

Hvad gør den dårlige sæsonstart ved jeres målsætning om top seks i grundspillet?

- Det er jo klart, at når vi taber fire kampe i træk, og de sidste tre ret klart, så er vi selvfølgelig allesammen meget opmærksomme på, at spillet slet ikke fungerer. Vi har hele tiden haft et overordnet mål, der hed slutspillet med de otte bedste, og det har vi kun prøvet en gang før. Og det overordnede mål er jo at komme i det slutspil. Top seks var i forhold til, hvad spillertruppens samlede potentiale og niveau var til, det synes vi var meget rimeligt. Men med den start vi har fået, så er det klart, at hvis vi lykkedes med at komme i slutspillet, vil det være en stor gevinst.

Er målsætningen realistisk?

- Når vi tænker på hvor mange kampe, der er tilbage, og når vi tænker på, at vi har ganske få point op til ottendepladsen lige nu, så synes vi, det er realistisk. Det er der ingen tvivl om, at det gør vi. Ellers kunne vi lige så godt melde os ud af det her projekt. Men spillet skal selvfølgelig hænge sammen på en helt anden måde, hvis vi skal nå det. Det tror vi også sker, og det tror vi også kommer. Men det må også gerne snart komme, for ellers kan vi få endnu mere vanskeligt ved at nå op. Vi skal gerne snart have nogle point på kontoen.

Hvordan vurderer du spillernes mentale tilstand?

- Jeg synes egentlig, at det fungerer rimelig godt. Vi har fået snakket rigtig meget ovenpå de seneste kampe også efter mandagskampen - gerne i grupper med udvalgte spillere. Vi vurderer, at humøret er ok. Det er klart, at når man taber, og når man taber klart, kommer man til at tvivle på nogle af de ting, man selv går rundt og laver, og det er helt naturligt. Men vi synes, at humøret generelt med det hele taget i betragtning er okay, og folk og spillerne tror meget på projektet, men er bevidste om, at der skal arbejdes med nogle ting, og at potentialet er stort, og at det er et spørgsmål om på et tidspunkt at få det til at lykkes. Det er den generelle holdning i spillertruppen og hos de to trænere.

Hvilke ting har I været inde at justere i dagene frem mod kampen mod Århus?

- Generelt har vi kigget rigtig meget på os selv indtil nu, og i dag (torsdag, red.) har det så været Århus, som træneren har forberedt spillerne på, og det bliver endnu mere i morgen (fredag, red.). Vi har nogle udfordringer, som jeg sagde indledningsvist, i forhold til omstillingsspillet, specielt når vi mister bolden i angrebet og kommer hjem at stå. Og så har vi nogle defensive udfordringer i forhold til at få byttet rigtigt, hvem går frem af forsvarsspillerne og hvornår, og hvem bliver tilbage og så videre. Der har været nogle grundlæggende ting, som har kikset for os i de sidste kampe, som ellers gik godt i træningskampene i august. Det er der blevet snakket en del om. Så har vi også fokuseret meget på det, vi gør rigtigt, for selvom alle og inklusiv os selv mener, at det har været mangelfuldt, så skal man passe på med kun at grave sig ned og fokusere på det, der ikke virker, for så bliver det en brønd, man ikke kan komme op af. Så det, vi gør lige nu, er også at fokusere på, at der er nogle mangler i vores spil, og nogle aftaler, som ikke rigtig bliver overholdt. Det skal vi have kigget på, men samtidig med, at vi også får snakket lidt om de ting, vi gør rigtigt. Så det ikke pludselig bliver sådan, at alt er forkert, for det er ikke virkeligheden. Selvom mange kan have den opfattelse.

Hvordan evaluerer i sæsonstarten med cheftræner Lars Walther?

- Vi evaluerer løbende de ting, der foregår. Vi sidder, hvis ikke dagligt så tæt på, og snakker om, hvordan vi gør produktet bedre. Det er en løbende proces, og det gør vi jo uanset, om vi vinder eller taber. Forskellige øjne ser forskelligt på tingene, sådan vil det jo altid være. Men vi har fuld tillid til de dispositioner, der bliver taget fra trænersædet, det er klart.

Er Lars Walther sikker i jobbet gennem hele grundspillet?

- Vi har fra klubbens side stor tillid til Lars Walther og til hans gøren og laden som træner i klubben. Så der er fuld opbakning til ham herfra, der er der ikke nogen tvivl om.