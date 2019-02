Otte millioner kroners lyskryds: De mindste børn bliver glemt

Esbjerg: - Der bliver lavet et lyskryds til otte millioner kroner, men om det er en fornuftig løsning, ved jeg ikke. De børn, der bor på den forkerte side af skolen får stadig ikke en sikker skolevej.

Det siger Carsten Rønneby, medlem af skolebestyrelsen for Bryndum Skole og Bryndum Lokalråd.

Han reagerer på planerne om at bruge otte millioner kroner på at jævne den store rundkørsel ved forstaden Tarp nord for Esbjerg med jorden og erstatte den med et stort lyskryds. Krydset skal løsne op for de store trafikpropper, der dannes ved hovedvejen mellem Esbjerg og Varde og den lokale vej, Tarp Byvej, som krydser hovedvejen.

Krydset vil samtidig give skolebørn til Bryndum Skole - Aura en mere sikker skolevej, hvis de skal over det store vejkryds. Men elever fra den modsatte side af skolen - fra vest, hvor der ligger store nye villaudstykninger mod Bryndum og Vester Nebel- er der ingen hjælp at hente for de mange mindre børn.

- Vi mangler stadig 200 meter cykelsti til de skolebørn, der kommer derfra. Og det er de mindste børn i indskolingen fra 0. - 2.-klasse, siger Carsten Rønneby.