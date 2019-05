Med en sæson der nærmer sig sin afslutning, er blikket allerede rettet mod den kommende sæson, så det er mere fokus på at bringe flere af de unge spillere tættere på førsteholdet i den kommende sæson, at esbjergenserne går ind til reserveligakampen.

Ungt hold trækker i trøjen

På banen stiller EfB nemlig med et meget ungt hold, hvor flere af spillerne endnu har U17 eller U19-status.

- Vi stiller med nogle spillere, der har brug for spilletid, da vi ved, at der kommer nogle tætte Superliga-kampe. Vi har en ung trup, så reserveholdet vil også være meget ungt. Det giver de unge en mulighed for at få en forsmag på, hvad det kræver på seniorniveau, fortæller EfB's A+ træner, Lars Vind.

EfB's trup:

Lasse Mikkelsen, Jonas Mortensen, William Møller, Jeppe Schultz, Denis Catovic, Mads Larsen, Simon Bækgård, Emmanuel Oti Essigba, Patrick Egelund, Klaus Moesgaard, Adnane Tighadouini, Zean Dalügge, Nicolaj Vistisen, Tobias Stagaard, Andreas Troelsen, Patrick Tjørnelund og Mads Zaar.

Kampen spilles tirsdag den 7. maj kl. 14.00 på hybridbanen på Gl. Vardevej.