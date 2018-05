Oste-scanner skal bruges til svært overvægtige patienter

Esbjerg: En scanner, der normalt bruges til at bedømme modenheden hos oste, kommer til at spille en stor rolle i et nyt forskningsprojekt på Sydvestjysk Sygehus.

Projektet skal undersøge, hvad det betyder for leveren, når svært overvægtige mennesker opereres for fedme.

I mange år har mejeriindustrien målt ostes modenhed ved at sende små mekaniske bølger mod dem via en såkaldt fibroscanner. Metoden bruges nu på flere sygehuse, hvor den måler patienternes lever. - Vi sætter scannerhovedet på huden over leveren og skyder mekaniske bølger gennem levervævet. Scanneren opfanger, hvor stiv leveren er. Er den meget stiv, er der arvæv eller betændelse. Er den blød og fin, kan vi udelukke alvorlig sygdom, fortæller læge Mette Munk Lauridsen, ansvarlig for forskningsprojektet.

SVS samarbejder med Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet om projektet, der ifølge et nyhedsbrev fra SVS forventes at modtage de første patienter i løbet af nogle måneder.

Leveren måles både hos patienter, opereret for fedme, og hos patienter, der har takket nej til en fedme-operation.