Ordblinde får egen 10. klasse i Esbjerg og Bramming

På Esbjerg Ungdomsskoles 10. klasseafdeling bliver der til august oprettet 10. klasser for ordblinde elever. Der kan maksimum være 16 i klasserne, og Ungdomsskolen er nu ved at finde eleverne til afdelingerne i både Esbjerg og Bramming.

Esbjerg Kommune: Først blev det politisk besluttet, at ordblinde elever fra 7., 8. og 9. klasse i Esbjerg Kommune skal samles på Spangsbjergskolen Cosmos efter sommerferien. Nu er det besluttet, at Ungdomsskolen Esbjergs 10. klassetilbud - Studie 10 - også skal tilbyde klasser med kun ordblinde elever. Ungdomsskolen Esbjerg vil etablere én klasse i Esbjerg og én i Bramming.

- Vi er rigtig glade for, at politikerne også har peget på, at der skal være 10. klasser for ordblinde. Vi har mange elever, der har behov for støtten, og på den her måde sikrer vi, at det er særligt kompetente lærere indenfor området, der skal undervise de ordblinde elever, siger Anders Winther, skoleleder på Esbjerg Ungdomsskole.

Der vil maksimalt være 16 elever i hver klasse, og her vil der være fokus på de hjælpemidler, som eleverne har i form af programmer på computeren, fortæller Malene Abrahamsen, der er læsevejleder på Esbjerg Ungdomsskole.

- IT fylder rigtig meget i sådan en klasse, fordi eleverne har en række hjælpemidler på computeren. Alle tekster til undervisningen er på computeren, og de har programmer, der kan læse højt. Derudover kommer vi til at arbejde rigtig meget med gentagelser og genkendelighed i undervisningen, da det er en fordel for elever, der er ordblinde. Derfor er det også vigtigt, at klasserne ikke er større end 16 elever, fordi vi langt bedre kan hjælpe eleverne, når vi har samlet dem i én mindre klasse, siger Malene Abrahamsen.