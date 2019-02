Ordblinde elever samles på én skole i Esbjerg Kommune - se her hvilken

Ordblinde elever fra 7., 8. og 9. klasserne samles i tonede linjer på én skole i Esbjerg Kommune. To skoler havde vist interesse for opgaven, men Børn & Familieudvalget peger på Spangsbjergskolen Cosmos.

Esbjerg Kommune: Det blev geografien, der blev afgørende, da Børn & Familieudvalget på sit seneste møde skulle udvælge den folkeskole, der fra 1. august skal samle og tilbyde ordblinde elever i 7., 8. og 9. klasser særligt kvalificeret undervisning i egne ordblindeklasser.

Både Hjerting Skole Aura og Spangsbjergskolen Cosmos havde søgt om at få det særlige profilspor for elever med dysleksi, men da tilbuddet er for ordblinde elever fra hele Esbjerg Kommune, vurderes Spangsbjergskolen Cosmos at være den centralt bedst placerede i forhold til transportmuligheder.

Det oplyser udvalgsformand Diana Mose Olsen (SF).

- Vi var meget positive over for begge ansøgninger, men i forhold til den endelige beslutning blev det afgørende, at der ville blive meget langt for elever fra Ribe og Bramming, hvis profilsporet blev lagt på Hjerting Skole. Det betyder ikke, at Hjerting Skole ikke skal fortsætte med det fine arbejde, de allerede i dag gør for ordblinde elever - det skal alle distriktsskoler, for der er ordblinde børn alle steder, siger Diana Mose Olsen. Hun tilføjer, at der senere vil blive udarbejdet kriterier i forhold til optagelse på den tonede linje - der bliver nemlig maksimalt optaget 16 elever per klasse.

- Eleven skal selv søge ind på linjen, hvis han eller hun er testet ordblind, er klar på at flytte skole og gå sammen med andre ordblinde elever i udskolingen, siger formanden.