Ordblinde elever får deres egne klasser i Esbjerg

For mange ordblinde folkeskoleelever bliver enten ikke opdaget eller får ikke den rette hjælp. Esbjerg Kommune står nu til at blive en spydspids i Danmark, når det kommer til ordblindeindsatsen. Hver skole får en ordblinde-programleder, forældre skal uddannes, og særlige klasser for ordblinde oprettes.

- Det er super spændende. Esbjerg Kommune bliver spydspids på det her område og kommer til at vise andre kommuner, hvordan man kan gøre. Egmont Fonden har valgt at satse på Esbjerg, blandt andet fordi vores ordblindetrænere her i byen har været inde og highlighte det samarbejde, de i forvejen har med Esbjerg Kommune, og understrege, at man faktisk vil noget ekstra i Esbjerg. Og det var derfor, at Egmont Fonden - som ellers ikke tidligere har samarbejdet med kommuner eller betalt ind i kommuner - sagde til os, at det kunne være spændende med det her samarbejde, lyder det begejstret fra udvalgsformand Diana Mosen Olsen (SF).

Med det udgangspunkt blev der både sidste års og dette års budgetforlig i byrådet afsat penge til at forbedre ordblindeindsatsen. De penge suppleres nu af et 5,7 millioner kroner fra Egmont Fonden, som skal gå til at udvikle en helt ny måde at håndtere ordblindhed på i folkeskolen gennem de næste fire år.

ESBJERG: 5,6 procent af eleverne i Esbjerg Kommunes folkeskoler er konstateret ordblinde, men ifølge Ordblindeforeningen er mellem 6 og 8 procent af en årgang ordblinde, så en del børn er sandsynligvis ordblinde uden at være blevet opdaget. Derudover er indsatsen over for ordblinde elever i Esbjerg Kommune ikke god nok, som den er i dag.

Undervisningsministeriet anbefaler, at alle børn i 0. klasse eller 1. klasse screenes ved anvendelse af den såkaldte Ordblinderisikotest, der kan vise, om et barn har forhøjet risiko for ordblindhed.For at sikre en tidlig indsats, gøres det obligatorisk at anvende Ordblinderisikotesten i tidsrummet fra slutningen af børnehaveklassen til starten af 1. klasse i alle Esbjerg Kommunes folkeskoler. Efter besøg på Odense Kommunes Videncenter for Ordblinde (Højmeskolen) ønsker Børn- og familieudvalget, at der gives mulighed for at lave såvel individuelle som gruppeforløb for de særligt udfordrede ordblinde elever med afsæt i Højmeskolens tilgang.

En Da Vinci for ordblinde

Ansøgningen til fonden er sendt af sted, men forudsætter, at man i Børne- og familieudvalget bliver enige om at gå den vej, som fondsansøgningen beskriver. Det handler om at opbygge en ny ordblindeindsats på alle kommunens skoler, som hver får en programleder inden for området ordblindhed ansat, og hvor både elever, lærere og forældre bliver uddannet i, hvordan man håndterer ordblindhed.

- Vi vil skabe et fundament, der sikrer, at alle børn, der har dysleksi (ordblindhed, red.) får den hjælp og de støtteforanstaltninger, de skal have. Der vil være en ordblindepit for eleverne, og der bliver fokus på fastholde brugen af hjælpemidler i samtlige fag, for det glemmer man mange steder. Nye gode vaner skal man passe på ikke at glemme igen, siger Diana Mose Olsen.

Ud over indsatsen på skolerne, hvor eleverne vil forblive i deres almenklasse, og blot skilles ud i nogle hold ind i mellem, vil der også blive oprettet tre særlige ordblindeklasser på 7., 8. og 9. årgang, hvor der kun går 16 elever i hver klasse.

- En skole i kommunen vil blive udvalgt til at have det her særlige profilspor. Her kan eleverne gå blandt ligesindede, ligesom vi har Da Vinci-linjen og kulturtalentklasserne. Så elever med dysleksi kan i overbygningen frivilligt ønske sig ind på den skole, som har ordblindeklasserne. Jeg regner med, at nogle af vores skoler byder ind på at have de profilspor, for på de skoler er de allerede skidedygtige til at arbejde med elever med læsevanskeligheder, siger Diana Mose Olsen. Ud over de 5,7 millioner kroner, som ventes at komme fra Egmont Fonden, har Esbjerg Kommune i år bevilget cirka 10,2 millioner kroner hen over de næste fire år til at etablere den forbedrede ordblindeindsats.