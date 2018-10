Ordblinde Jonas var lettet da han endelig blev testet

Jonas Bank Madsen kløede på med lektierne, for måske var han bare ikke ihærdig nok, tænkte han. Og det samme gjorde hans mor og far. Men læsningen og skrivningen drillede fortsat enormt, og endelig i 7. klasse blev han testet ordblind i svær grad. Dér startede et nyt liv for Jonas.

ESBJERG: 18-årige Jonas Bank Madsen fra Esbjerg er ved at uddanne sig til tømrer på Rybners tekniske skole. Han er kvik og charmerende. Han ved en masse, og han lader til at hvile i sig selv og have selvtillid, og han siger hurtigt ja til at lade sig interviewe til avisen.

Man gætter ikke lige på, at Jonas faktisk vil have svært ved at læse nærværende artikel, når den bliver trykt.

Men det har han. I hvert fald hvis han ikke lige har sin læsepen, computer eller mobiltelefon inden for rækkevidde.

Jonas Bank Madsen er ordblind, og det samme er mange unge på hans alder og i alle mulige andre aldre. Man regner med, at 7 procent af den danske befolkning har læsevanskeligheder. I denne uge er der ordblindeuge i Esbjerg Kommune, og den lagde ud med en ordblindemesse samt forskellige foredrag mandag eftermiddag. Her var Jonas mødt op for at stå i boden og reklamere for hans tidligere efterskole, ordblindeefterskolen Store Andst Efterskole.

- Efterskoleopholdet har hjulpet mig. Jeg har virkelig været glad for det år, så jeg håber, at mange andre ordblinde vil vælge at tage på sådan et ophold. Det er rart at være et sted, hvor alle er udfordrede med at skrive og læse, og hvor vi bliver trænet i at klare os med vores hjælpemidler, ligesom vi træner læsningen. Vi havde et såkaldt "læsebånd", hvor vi skulle læse 20 minutter hver dage, og det syntes jeg ikke var det sjoveste, men jeg er glad for det nu, smiler Jonas Bank Madsen.