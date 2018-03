Den socialdemokratiske boligordfører Kaare Dybvad besøgte torsdag eftermiddag de udsatte boligområder Ådalshaven og Stengårdsvej i Esbjerg. Han mødtes med folk fra lokale boligforeninger, som bakkede ham op i, at finansieringen af regeringens ghettoudspil er yderst kritisabel.

Esbjerg: Regeringens ghettoudspil lægger op til, at milliarder fra Landsbyggefonden skal øremærkes udsatte boligområder. Fem planlagte, almennyttige boligrenoveringsprojekter i Esbjerg Kommune er dermed i fare for at blive udsat på ubestemt tid, og torsdag eftermiddag besøgte Kaare Dybvad, Socialdemokratiets boligordfører på Christiansborg, et af de områder, der risikerer at få en stor, planlagt renovering udskudt, nemlig Ådalshaven i Esbjerg. Han besøgte også Stengårdsvej, der er sat på regeringens ghetto-liste, og han stillede op til en snak med indbudte lokal-politikere og boligforenings-repræsentanter. Snakken foregik i Ådalshavens beboerhus over noget smørrebrød, og Dybvad havde ikke nået at spise ret meget af sit første stykke rugbrød, inden kritikken lød: - Det er en samfundsmæssig opgave, vi i de almennyttige boligforeninger påtager os, nemlig at huse for eksempel asylansøgere og etniske indvandrere. Det har de ikke pligt til at gøre i de private udlejningsejendomme. Nu vil man så hente i alt 12 milliarder kroner i Landsbyggefonden. Det er som om, regeringen med sit udspil ikke vil være med til at betale "festen", lød det fra Poul-Erik Hansen, formand for Arbejdernes Boligforening i Esbjerg (AB).

Det nytter ikke noget at lave nye facader. Det er hele tankegangen i områderne, der skal laves om. Frank Jensen, næstformand i EAB

Dybvads program Kaare Dybvad, socialdemokratisk boligordfører i Folketinget, besøgte Esbjerg torsdag eftermiddag.Han mødtes klokken 12.30 - 13.30 i beboerhuset, Ådalshaven 65, med indbudte repræsentanter for boligforeninger, LO og Esbjerg Byråd.



Efter spisning og samtale fik han en rundvisning i Ådalshaven, hvor der er planlagt en stor renovering.



Bagefter besøgte han boligområdet på Stengårdsvej. Området er sat på regeringens ghettoliste.



Her mødtes han med repræsentanter for blandt andet det lokale SSP-arbejde og for Ungdomsbo.

Tyveri ved højlys dag Anders Kronborg, lokal folketingskandidat for Socialdemokratiet, gik så langt som til at sige, at lejerne med regeringens udspil til en finansiering oplever (citat:) "tyveri ved højlys dag", og Kaare Dybvad erklærede, at Socialdemokratiet i de igangværende forhandlinger med regeringen går målrettet efter at få en anden finansiering. - Der er mange gode initiativer i regeringens udspil, men hvis udspillet, som det foreligger nu, vedtages, betyder det, at man tømmer Landsbyggefondens pengekasse totalt, og man fastlåser foreningen i mange år fremefter. Det er meget bekymrende, lød det fra Dybvad, som oplyste, at landets borgmestre reagerer forskelligt på det politiske udspil. - Nogle borgmestre ringer ind, fordi de vil have deres områder slettet fra ghettolisten; andre ringer ind for at få områder sat på listen. Jeg har det med betegnelsen ghetto sådan, at jeg synes ikke, det er et retvisende begreb, men vi går i forhandlingerne ikke efter at få lavet det om. Vi går først og fremmest efter at få ændret finansieringen, sagde Kaare Dybvad, som mener, man kan finansiere et ghettoudspil ved for eksempel en ændret, kommunal udligning og ved at bruge de penge - 1,8 milliarder i alt - staten får ind, når man gør almenboligers lån statsgaranterede.