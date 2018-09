Opråb: Købmanden i Andrup lider

Esbjerg: "Købmanden lider og det er alvorligt. Skal vi virkelig lide samme skæbne som alle andre småbyer, at vi ingen butik har. Ingen kan tåle at have en nedgang i omsætningen på 25 pct. Ja, der er vejarbejde, men det kan de ikke betale regninger med, og det er snart slut, men det kan det også snart være for købmanden. Bak nu Ole og Heini op med at lægge nogle basiskøb der NU."

Sådan skrev en af Andrups ildsjæle, John Madsen, forleden i Facebookgruppen "Os der bor i Andrup og Skads" og satte samtidig brand i en velkendt debat om vareudbud, fællesskab, loyalitet, huspriser og personlige valg.

Sagen er den, at Ole Hansen og Heini Damgaard Nielsen dette forår overtog driften af købmandsforretningen i Majgårdsparken i Andrup, hvor man med skiftende forpagtere gennem mange år er lykkedes med at bevare sin lokale købmand. Trods 70 ugentlige timer i forretningen har kombinationen af sommerferie og vejarbejde ifølge købmandsparret fået omsætningen til at rasle ned.

- Vi hverken kan eller skal tvinge nogen til at handle her, men vi siger bare tingene, som de er, og på vores indekstal kan vi se, at vi er mindst 20 procent under i forhold til sidste år, forklarer Ole Hansen.