Oplevelsespakke skal gøre børn og unge til ambassadører for Esbjerg Kommunes DNA

Hvis man har gået i daginstitution eller skole i Esbjerg Kommune, skal man i fremtiden vide, hvad og hvor man kommer fra. Man skal kende til vadehavet, Ribes historie og Esbjerg Havns betydning for byen og kommunen. På lang sigt skal det sikre, at folk der flytter fra kommunen, kan fortælle om det sted, de er vokset op.

- Vores område har så mange fantastiske ting at byde på. Vi har vadehavet, vi har Ribe, som er vildt smuk, og så har vi Esbjerg Havn, der gør, at vi som by og kommune kan eksistere, siger Diana Mose Olsen.

Oplevelsespakken "Din Egn" går ud på, at børn og unge gennem deres tid i institutioner og skole skal lære deres egn at kende gennem fire temaer: Kulturen, vadehavet, Ribe og Esbjerg Havn. Hvert tema er delt ud over alderstrin, så de yngste skal lære om kulturen, mens de ældste skal lære om havnen.

Esbjerg Kommune: Unge mennesker, der rejser væk fra Esbjerg Kommune, har en meget lille identitetsfølelse med kommunen. Det har tidligere undersøgelser vist, men den tendens vil kommunen lave om på med en ny oplevelsespakke under navnet "Din Egn". Pakken skal sikre at børn og unge lærer om, hvor de kommer fra.

I "Din Egn" skal børn og unge i kommunen lære om deres egns historie og kultur. Fire emner er delt ud over de forskellige alderstrin:Dagtilbud: Din egn Din kultur Indskoling: Din egn Dit vadehav Mellemtrin: Din egn Dit Ribe Udskoling: Den egn Din Havn Indenfor hver aldersgruppe skal børnene have oplevet mindst et af stederne. Det er op til personalet at vælge, hvilken oplevelse børnene skal have i hvert tema.

- Hvis man er stolt af det sted, man kommer fra, er der større sandsynlighed for, at man fortæller om det, når man rejser ud og bor et andet sted. Vi har brug for, at flere unge mennesker kommer hjem igen, og vi har brug for tilflyttere, derfor er det vigtigt, siger Diana Mose Olsen.

- Vi håber, at man om ti eller femten år kan lave undersøgelser, der viser, at flere der rejser ud fra Esbjerg identificerer sig med kommunen, siger hun og fortæller, at det blandt andet handler om bosætning i Esbjerg Kommune.

På lang sigt håber Diana Mose Olsen, at læringen og dannelsen kan afspejle sig i de unge mennesker, der rejser fra Esbjerg for blandt andet at studere i en anden by.

Ingen økonomisk støtte

Institutionerne og skolerne får ikke en pose penge med til at udføre oplevelsespakken "Din Egn". Pengene skal i første omgang findes i deres eget budget.

- Der er ikke afsat penge til det, for det er et forsøg på at lave en mere målrettet oplevelses- og dannelsesrejse for vores skoler og daginstitutioner. Vi kan ikke garantere, at skolerne og institutionerne gør det, men størstedelen tager allerede på ture, siger Diana Mose Olsen. Hun tilføjer, at de vil se tiden an, for hvis det ikke kan lade sig gøre uden tilskud, vil man kigge på det økonomiske senere.

Esbjerg Kommunen er en stor kommune, og derfor skal oplevelsespakken "Din Egn" også sikre, at børn og unge oplever mere end det, de bor tæt på.

- Det er smadderærgerligt, at det ofte er sådan, at man primært besøger de steder, der er tæt på. Hvis man bor i Esbjerg, ser og oplever man de tilbud, der er her, og omvendt hvis man bor i Ribe. Med oplevelsespakken sørger vi for, at de kommer hele vejen rundt, siger Diana Mose Olsen.