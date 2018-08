Opgør med arveafgift: Kun lille gevinst til arvinger i Esbjerg Kommune

Afskaffes arveafgiften er det nemlig særligt arvinger bosat i Nordsjælland, der vil få en stor skattelettelse. For arvinger bosat i Gentofte vil den gennemsnitlige gevinst for hver arving eksempelvis være på over 250.000 kroner, mens skattelettelsen for en arving i Esbjerg Kommune er på blot 38.500 ekstra kroner i gennemsnit, viser en analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ægtefæller betaler som bekendt ikke arveafgift, og rådet har derfor gransket, hvor stor en formue, enlige afdøde efterlod sig i 2015 og 2016.

Ifølge analysen er det dog langt fra alle arvinger, der overhovedet kommer i nærheden af en ekstra gevinst ved fjernelse af arveafgiften, når man bevæger sig over i det sydvestjyske. Der skal nemlig indregnes et skattefrit bundfradag på 289.000 kroner, og det er kun små 42 procent af arvingerne i Esbjerg Kommune, der ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråds tal når op over den grænse og dermed vil få noget ud af en eventuel politisk fjernelse af arveafgiften.

Geografisk ulighed

Folketingskandidat for Socialdemokratiet Esbjerg Bykreds, Anders Kronborg, mener, at afskaffelse af arveafgiften vil skævvride Danmark yderligere i økonomisk henseende.

- Det vil øge forskellen mellem danskere ganske betragteligt, og man behøver jo bare at kaste et blik på Danmarkskortet i analysen for at se, hvordan Sydvestjylland i form af Esbjerg, Varde, Vejen, Billund og Aabenraa nok engang bliver sorteper sammen med Lolland Falster og dele af Nordjylland. Forslaget om at afskaffe arveafgiften kommer ikke os til gode og er bare med til at skabe yderligere geografisk ulighed, mener Kronborg, hvis parti på Christiansborg netop har foreslået at hæve den skattefrie bundgrænse til mellem 400.000 og 500.000 kroner samt indføre topskat på arv over "nogle millioner kroner", som partiformand Mette Frederiksen formulerede det i Berlingske.

- Vores forslag er mere solidarisk og retfærdigt for hele landet, mener Kronborg.