Opgaven til byrådet er klar: Find 443 millioner kroner

Esbjerg Kommune: Som på glatbane gælder det om at rette bilen op, før slingrekursen får bilen til at lande i grøften. Det samme kan siges om økonomien i Esbjerg Kommune, for selvom den kommunale kasse bugner, har man kurs mod et træk fra kassen på 443 millioner kroner inden for den fireårige budgetperiode. Pengene - op mod en halv milliard kroner over fire år - skal findes et sted, og nu er spørgsmålet hvor.

Mandag aften offentliggjorde Esbjerg Kommunes direktion spareforslag som oplæg til politikernes kommende budgetforhandlinger, og her fik politikerne et bud på, hvor embedsværket mener, pengene kan findes.

I det såkaldte budget-i-balance er der indsat effektiviseringer over hele linjen for omkring 300 millioner kroner over den fireårige budgetperiode, og derudover går det især ud over ældreområdet, skole- og børnepasning samt i nogen grad voksenhandicapområdet.