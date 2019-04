Opfordring til borgerne: Vær med til at forme vores fælles fremtid

Esbjerg Kommune beder nu borgerne byde ind med idéer og konkrete forslag til, hvordan Esbjerg Kommune skal udvikle sig de kommende år for at vise sig fra sin mest attraktive side.

Esbjerg Kommune: Ansatte i Esbjerg Kommune og Esbjerg Byråd har i nogle måneder tænkt store tanker om, hvordan Esbjerg Kommune skal udvikle sig i de kommende år, så kommunen bliver et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og arbejde, men der er brug for borgernes hjælp.

I disse dage opfordres borgerne i hele kommunen derfor til at byde ind, påvirke, komme med gode idéer og konkrete tiltag på vejen mod at færdiggøre den nye Vision 2025.

De fleste husker formentlig det tidligere byråds Vision 2020, der blandt andet indeholdt ønskerne om 10.000 studerende og 120.000 borgere - ingen af delene gik desværre i opfyldelse - men det er ingen hindring for at sætte en ny vision i søen og opsætte nye mål for, hvilken kurs, det gode skib Esbjerg Kommune under alle omstændigheder bør lægge for at nå i det mindste et godt stykke ad den rigtige vej.

Udkastet til den nye samlede Vision 2025 er opdelt i to spor, nemlig Velfærd og Vækst. Vision 2025 - Vækst har allerede været ude i en involverende runde hos en lang række repræsentanter for erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, iværksættere og andre samarbejdspartnere.

Men Vision 2025 - Velfærd fokuserer på retningen for kommunens arbejde inden for de kommunale kerneområder, og handler om at skabe det bedst mulige hverdagsliv. Det er den, politikerne og kommunen gerne vil høre borgernes meninger om samt ideer til.

- Der er lagt rigtig meget arbejde i vores nye Vision 2025 fra både byråd, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og ansatte i Esbjerg Kommune. Nu har vi sendt velfærdsdelen af visionen ud i offentlig høring via aviser og de sociale medier, og jeg håber, at rigtig mange borgere vil benytte lejligheden til at læse teksten igennem og komme med deres input. Det er meget vigtig for os, at vi får involveret så mange som muligt, så vi får udarbejdet en vision, der kan vise vejen frem mod 2025, siger Rikke Vestergaard, kommunaldirektør i Esbjerg Kommune.