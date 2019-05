Opførelsen af Energien udsætter byfest i Skads-Andrup til næste år

Esbjerg: Borgerne i Skads og Andrup må i år undvære deres byfest, som er udsat til 2020, oplyser formanden for byfesten, den 61-årige Ove Nielsen, som til daglig er sikkerhedsmedarbejder i Esbjerg Lufthavn.

Indbyggerne i lokalområdet kan dog trøste sig med, at udsættelsen sker på en glædelig baggrund, idet opførelsen af multihallen Energien er årsag til, at der ikke bliver en byfest i år.

- Det er umuligt at gennemføre en byfest på grund af logistikken. P-forholdene ved skolen er meget trange på grund af store køretøjer, og vi havde ikke nogen garanti for hverken strøm eller vand. Desuden mangler der toiletter, da al inventar i den nedslidte gamle hal er pillet ud, for at gøre klar til Energien, fortæller Ove Nielsen.

Selv om byfesten altså ikke bliver til noget i 2019, får borgerne alligevel lejlighed til at komme til en fest, idet der bliver holdt en fællesspisning i Skads Forsamlingshus onsdag den 12. juni, hvor tilmeldingsfristen er sat til den 1. juni.

- På nuværende tidspunkt har omkring 100 tilmeldt sig fællesspisningen, som begynder klokken 18.00, men vi håber og forventer, at der kommer omkring 140. Der vil blive serveret skinke med salatbord, smørstegte kartofler, aspargessauce og til børnene spaghetti med kødsovs eller lasagne. Desuden får deltagerne forskellige kager, musikalsk underholdning under middagen, ligesom den lokale revy giver et par numre. Endelig bliver der også et amerikansk lotteri, hvor hovedgevinsten er et ophold i Lalandia, siger Ove Nielsen.

Byfesten i Skads-Andrup har eksisteret siden 1962 og har været arrangeret af Andrup Idrætsforening til og med 2017, men sidste år var det så en gruppe af borgere i Skads-Andrup, som overtog styringen med Ove Nielsen i spidsen. Udover formanden består styregruppen af Camilla Hyldahl, Carina Thiim, som er kasserer, Martin Havgaard og Dennis Andersen.

Styregruppen satser i øvrigt på at købe et telt med trægulv med plads til maksimalt 125 personer, så man slipper for at leje et hvert år til byfesten.

- Vi har foreløbig fået 90.000 kroner til teltet fra Lida og Oskar Nielsens Fond, fonde i Sydbank og Nordea, samt SE's Vækstpulje, men teltet med gulv koster nok cirka 125.000 kroner, oplyser Ove Nielsen.