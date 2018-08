Opbakning til bestyrelse - men stor usikkerhed om Hunderups købmand

- Jeg føler, at jeg i perioder bliver modarbejdet af dem, sagde hun og konstaterede, at hun ikke har nogen tillid til den nuværende bestyrelse.

- Vi har ikke tillid til, at købmandens regnskab kan vendes til en rentabel forretning. Det er vores vurdering, at vi pludselig risikerer at vores købmand er lukket af en kreditor og vi dermed ikke har en købmand i byen. Vi ønsker at være på forkant med denne situation, hvorfor vi ønsker at søge en ny købmand, lød det således i den beretning, som John Søgaard aflagde på bestyrelsens vegne - og som også blev uddelt på skrift til alle deltagere i generalforsamlingen.

På generalforsamlingen holdt både bestyrelsen og købmanden hver deres oplæg. Og her stod det klart, at købmanden og bestyrelsen gensidigt ikke har nogen tillid til hinanden.

HUNDERUP-SEJSTRUP: Der er nogle skår, der skal klinkes i Hunderup-Sejstrup i den kommende tid. Det står klart efter en ekstraordinær generalforsamling og borgermøde i HSI-Hallen i Hunderup tirsdag aften. Et par hundrede borgere var mødt op, og da stemmerne var talt op ved 21.30-tiden stod det klart, at en overvejende del af anpartshaverne havde skrevet ja på den udleverede stemmeseddel. Det betød, at de havde tillid til den siddende bestyrelse, som ellers havde stillet deres mandater til rådighed. Men hvad det betyder for byens købmandsforretning - og byens købmand, Anna Grethe Madsen - er til gengæld mere usikkert.

Ole Møller, økonomisk rådgiver for Dagrofa, som leverer varer til Min Købmand i Hunderup var med på generalforsamlingen, og han kunne oplyse, at Anna Grethe Madsen havde haft et lille overskud på driften i første halvår 2018. Han forventede et større overskud i andet halvår, da andet halvår traditionelt er bedre rent omsætningsmæssigt. Han slog også fast, at butikken i Hunderup er særdeles veldrevet, og lagde heller ikke skjul på, at han havde svært ved at forestille sig, at en anden købmand skulle overtage butikken.

Tal sammen

Flere borgere opfordrede til, at de to parter får hjælp til at tale sammen.

- Det er hammer ærgerligt. I skal have hjælp af en uvildig forligsmand, så I kan komme til at snakke sammen, lød det fra Lena Randrup, som fik klapsalver for den kommentar.

- Vi føler os taget som gidsler. I har ikke en kinamands chance for at finde en ny købmand, lød det fra Jens Biltoft til bestyrelsen, som tidligere på aftenen slog fast, at det var deres hensigt at finde en ny købmand i stedet for Anna Grethe Madsen.

At dømme på stemningen i hallen var der stor opbakning til Anna Grethe Madsen for hendes måde at drive butikken på. Men der var også opbakning til den siddende bestyrelse. Nu er spørgsmålet så, om der findes den forligsmand - eller kvinde - som formår at klinke skårene og få parterne til at trække på samme hammel. Det svar blæser i vinden efter generalforsamlingen i Hunderup.