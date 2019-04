Op mod 400 SFO-børn i Esbjerg skal dyste i olympiske lege

Tyve forskellige SFO'er i Esbjerg Kommune har meldt sig til et nyt arrangement i sommerferien, hvor børnene skal dyste mod hinanden i seks forskellige discipliner. Arrangementet hedder SFOlympiske Lege, og bag det står to pædagoger fra Cosmosskolen, som før har oplevet, hvordan olympiske lege kan danne bånd og nye venskaber på tværs af skolerne.

Esbjerg: Til sommer skal børn fra tyve forskellige SFO'er i Esbjerg Kommune dyste i stafetløb, mooncarløb, længde kast, længde spring, højde spring og gummistøvlekast. Den 3. juli bliver der nemlig for første gang afholdt SFOlympiske lege på Esbjerg Atletik Stadion.

Det er et nyt arrangement, som to pædagoger fra Cosmosskolerne står bag. Sidste sommer arrangerede de OL for børnene på Spangsbjergskolen, og da det blev en god dag, valgte de at lave Cosmos Vinter OL for alle Cosmosskolerne. Men her skulle det ikke slutte.

- Vi oplevede så stor glæde hos børnene til Cosmos Vinter OL, at vi fik lyst til at lave et lignende arrangement for alle børnene i SFO'erne i sommerferien. Der er flere børn, der ikke skal på sommerferie, og derfor kunne vi rigtig godt tænke os at give dem den her oplevelse, siger skolepædagog Jacob Erichsen Skouboe-Beck, som står bag arrangementet sammen med kollegaen Lasse Holmgaard Rasmussen.