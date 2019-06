Han forklarede, at han var på en chatside, angiveligt for teenagere, og at den person, han chattede med, opfordrede ham til at lade niecen holde om hans lem. Pigen indvilgede i det, hvorefter onklen slukkede for chatten. Han fik efter gentagne opfordringer pigen til at kysse lemmet og lege med det, inden han selv masturberede foran pigen.

To gange blev pigen udsat for seksuelle overgreb, og tirsdag erkendte onklen forholdene, da sagen mod ham blev afviklet ved Retten i Esbjerg.

Esbjerg: To besøg i 2017 hos en onkel i Esbjerg fik fatale følger for en dengang blot 8-årig pige, der til daglig bor sammen med sine forældre i udlandet.

Den 48-årige mand blev ligeledes dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 235, der omhandler besiddelse af børneporno.På mandens mobiltelefon blev der fundet 10 billeder af pornografisk karakter med personer under 18 år. Også det forhold erkendte manden uden forbehold.

Behandlingsdom

Under et lignende besøg i december viste onklen niecen en video, hvor han masturberede til et billede af hende og spurgte, om ikke hun ville røre ved hans lem, hvilket hun nægtede.

Pigen fortalte senere om episoderne til en skolepsykolog, og manden erkendte forholdene overfor sin kone og sin læge og bad om hjælp.

Manden blev anholdt og sad varetægtsfængslet i en måned for cirka et år siden.

I retten understregede den 48-årige mand mange gange, at han var meget ked af det skete, og at han fortrød det inderligt. Han var ifølge eget udsagn alkoholiker på det tidspunkt, og han mente, at det var en del af årsagen.

Dommer Aage Flebo takserede overgrebene til seks måneders fængsel, som blev gjort betingede af, at manden ikke begår ny kriminalitet i to år. Dommeren valgte at følge visitationsudvalgets anbefaling om, at manden, som ikke er tidligere straffet, kommer under opsyn af kriminalforsorgen i prøvetiden og kommer i sexologisk og psykiatrisk behandling samt i behandling for alkoholafhængighed. Han må ikke være alene med børn under 15 år eller have elektronisk kontakt med mindreårige.

Han skal desuden betale sin niece en tortgodtgørelse på 20.000 kroner.

Manden modtog dommen.