Omstridt vaskehal i Gjesing flyttes ikke

En række beboere på Bævervej har ellers ikke været begejstrede over planerne om at etablere en bilvaskehal ved Esbjerg Storcenter på p-pladsen langs Bævervej - miljørigtig eller ej. Vaskehallen og opmarch til vaskehallen er placeret omkring 24 meter fra beboelserne, og adskillige naboer har til Esbjerg Kommune og politikerne givet udtryk for, at de frygter den ekstra trafik, støj og lys fra den 110 kvadratmeter store vaskehal.

Ansøger overholder kravene og vil gerne have, at den bliver placeret lige der, hvor parkeringspladserne ofte ikke benyttes alligevel, og derfor har vi godkendt ansøgningen, som den ligger.

Protesterne

Direktionen havde på forhånd anbefalet politikerne at godkende vaskehallen med henvisning til, at den overholder den såkaldte autoværkstedsbekendtgørelse og dermed også det støjniveau, der er angivet i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen slår fast, at enhver støjende aktivitet mellem klokken 22.00 og 07.00 er forbudt, og i det tidsrum vil vaskehallen være lukket og slukket, så på det punkt skulle der ikke være nogen ko på isen.

Men de protesterende villaejere samt Andelsforeningen Gl. Gjesing Anno 2011 har ikke følt sig mildnet af, at vaskehallen overholder bekendtgørelsen.

En af genboerne på Bævervej skrev således i sin indsigelse, at der under alle omstændigheder burde etableres et støjhegn mellem vaskehallen og det eksisterende, levende hegn på parkeringspladsen mod Bævervej i hele vaskehallens, udkørselsområdets og opmarchområdets totallængde, da beboerne ellers forudser en stigning i både støjgener og gener fra billygter, men det er ikke noget, embedsværket har anbefalet politikerne, ligesom der heller ikke blev noget ud af det forslag, som formanden for Andelsforeningen Gl. Gjesing Anno 2011, Ernst Thomsen, kom med i sin indsigelse. Han slog fast, at placeringen efter foreningens opfattelse er helt forkert, og at den kommende vaskehal i stedet burde drejes og lægges langs med Gl. Vardevej i stedet, så den kom til at ligge over mod de gamle Babysam-bygninger.