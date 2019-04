Omfartsvej: Nu ryger træerne i skoven ved Ribe

RIBE: Det indledende arbejde til en kommende omfartsvej ved Ribe har været i gang i mange måneder, men torsdag klokken 14.20 gik skoventreprenøren i gang med at fælde træer på et cirka 2000 kvadratmeter stort area i skoven, Ribe Plantage, langs Plantagevej i Ribe. Dermed bliver omfartsvejprojektet endnu mere synligt. Ingeniør Claus Tobiasen fra Vejdirektoratet fortæller, at man i samarbejde med Esbjerg Kommune, som ejer skoven har udvalgt sig de træer, som skal fældes. Hvor stort et antal, der er tale om kan han ikke sige, men han understreger, at der ikke fældes flere træer end højest nødvendigt.

- Vi har udvalgt de træer, som skal fredes, og så er der også nogle træer, som er i så dårlig stand, så kommunen har bedt os fælde dem, selvom de ikke lige er inden for den zone, hvor vi skulle fælde træer, fortæller han.

Der er markeret en zone med røde og grønne flag langs Plantagevej, som fortæller hvor der skal fældes træer. Entreprenørfirmaet Barslund har entreprisen med at udføre en del af arbejdet med planlægningen af omfartsvejen - herunder fældningen af træerne.