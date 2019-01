Ombudsmand drages ind i sag om planchefs mulige dobbeltrolle

Det fik Sarah Nørris til at bede Ankestyrelsen om at vurdere planchefens rolle, men styrelsen fandt ikke i en såkaldt samlet vurdering, at der var tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag og foretage en nærmere undersøgelse.

Planchefen er privat bosiddende i Sjelborg, som er er et af de områder, hvor politikerne ønsker at få lov at udstykke byggegrunde. Alligevel deltog han i sagens behandling og undlod at fortælle politikerne om sin dobbeltrolle.

Et flertal i Plan & Miljøudvalget vedtog i november at medtage to områder i Esbjerg i et kommende landsplandirektiv for udviklingsområder. Område 1 er placeret mellem Sanatorievej og Sjelborgvej, mens område 2 befinder sig på landsiden af Sædding Strandvej nord for Ådraget, hvor der i dag ligger sommerhuse.Socialdemokratiet og SF stemte imod medtagelse af område 2, idet man ikke ønsker at skabe mulighed for helårsbebyggelse i den grønne kile mellem Hjerting og Sædding. Hvis de to områder kommer med i statens landsplansdirektiv, kan kommunen igangsætte den formelle planlægning. Det sker ved først en idéhøring om kommuneplanændringen til boligformål. Dernæst udarbejdelse af en kommuneplanændring og en konkret lokalplan, der skal sendes i offentlig høring i mindst otte uger.

Vigtigt med vurdering

Det var ikke en afgørelse, der ligefrem fik Sarah Nørris til at gå bagover af benovelse, og derfor drager hun nu Ombudsmanden ind i sagen. Konkret har hun bedt om Ombudsmandens vurdering af Ankestyrelsens afvisning, ligesom hun har bedt Ombudsmanden om en vurdering af selve indholdet i sagen - altså hvorvidt planchefen rent faktisk var inhabil, og hvorvidt han burde have informeret udvalget inden behandlingen af sagen, oplyser Nørris.

- Jeg har kontaktet Ombudsmanden, fordi jeg synes, det er forkert, at Ankestyrelsen ikke vil vurdere sagen. Om det her så hjælper, ved jeg endnu ikke. Jeg har forsøgt at argumentere med, at det for borgerne nemt kan opleves, som om der er ét sæt regler for dem og et andet for "os på rådhuset". Hvilket jo ikke er korrekt - selv om jeg godt kan forstå følelsen, siger Nørris og fortsætter:

- Det er min retfærdighedssans, der bliver trykket, når jeg oplever sådan noget her. Og selv om planchefen i en eventuel afgørelse fra Ombudsmanden viser sig ikke at være inhabil, mener jeg alligevel, det er vigtigt at få sagen vurderet af nogen udefra, fremfører hun.

Hvis de to områder, som Esbjerg Byråd nu har udpege, kommer med i statens såkaldte landsplan-direktiv, kan Esbjerg Kommune igangsætte den formelle planlægning. Dermed skal sagen igen på politikernes bord. På grund af omtalen blev Peter Bagge af sin chef, teknisk direktør Hans Kjær, pillet af sagen for at fjerne enhver tvivl.

Hans Kjær havde forleden ingen kommentar til Ankestyrelsens afgørelse. Ej heller om afgørelsen betyder at planchef Peter Bagge igen kan deltage ved sagens behandling.