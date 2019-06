Oliver står bag gratis stand up i Byparken

En af Oliver Ljunggrens mange tanker og idéer bliver lørdag til virkelighed, når stand up-arrangementet "Grin med en hjemløs" afholdes i Byparken i Esbjerg. Arrangementet er gratis, men Oliver Ljunggren opfordrer til, at man donerer et beløb til Korn180, som bruger pengene til at hjælpe udsatte unge og hjemløse i Esbjerg.