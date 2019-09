Olieselskab i Esbjerg skulle fyre 200: I alt 106 ansatte går frivilligt

Den varslede afskedigelse af op imod 200 ansatte hos Total i Esbjerg er endt med, at "kun" 126 forlader olieselskabet. I alt 106 af dem går med frivillige aftaler. Desuden er et stort antal flyttet til nye stillinger i den globale Total-organisation.

Esbjerg: Alt og alle er i spil, lød den kontante melding fra Patrick Gilly, Totals administrerende direktør for de danske Nordsø-aktiviteter, da det franske olieselskab før sommerferien gik i gang med en omfattende omorganisering af sin danske olie- og gasvirksomhed i Esbjerg.

I nøgne tal varslede Total, at op imod 200 af de i alt omkring 1.500 medarbejdere skulle fjernes fra henholdsvis kontoret på Esbjerg Havn, et antal konsulenter samt offshore-ansatte ved selskabets oliefelter i den danske del af Nordsøen.

Forleden blev medarbejderne orienteret om reorganiseringen, som per 1. oktober skal medføre en enklere, mere fokuseret og omkostningseffektiv organisation.

I den forbindelse oplyser Total, at et centralt princip i reorganiseringen har været at finde de bedste løsninger for medarbejderne ved at tilbyde mulighed for frivillig afskedigelse og søge alternative jobmuligheder globalt i Total.

Resultatet af denne proces er, at 126 medarbejdere forlader Total. Størstedelen, i alt 106 ansatte, vil ske gennem frivillige fratrædelsesaftaler, mens 20 personer har valgt at afslå et nyt job. Siden begyndelsen af 2019 er desuden 64 medarbejdere flyttet til nye stillinger i den globale Total-organisation.

Den nye organisation ventes at beskæftige omkring 1.300 personer, hvilket også inkluderer eksterne konsulenter.