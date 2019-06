Trods en noget lavere produktion tjener det franske olieselskab et milliardbeløb fra den danske del af Nordsøen i det første år siden opkøbet af Maersk Oil. Medarbejderantallet er reduceret med en femtedel.

Esbjerg: Arvtageren efter Maersk Oil i det danske olieeventyr på Nordsøen, franske Total, lavede et bedre resultat end ventet i selskabets første år i operatørrollen.

Det fremgår årsrapporten for Total E&P Danmark A/S, som blev offentliggjort forleden.

Total, som har sin danske hovedadresse på Amerika Plads i København, men operationelt hovedkvarter på Esbjerg Havn, overtog i begyndelsen af marts Maersk Oils aktiver, og ved regnskabets afslutning den 31. december endte overskuddet efter skat på 247 millioner dollar, svarende til 1,65 milliarder kroner uf af en omsætning på 1.002 millioner dollar (6,69 milliarder kroner)

"Resultatet i 2018 er bedre end ledelsens forventning. Overskuddet er blevet påvirket positivt af en indsats for at reducere omkostninger samt lavere omkostninger til efterforskning og en gennemsnitlig oliepris på 58 dollar, hvilket er syv procent højere end i 2017, hvor olieprisen var 54 dollar per tønde," hedder det i beretningen.

Resultatet er skabt trods et fald i produktionen. Det franske olieselskab producerede i 2018 i gennemsnit 25.000 tønder olie per dag (BOPD), mens tallet i 2017 i snit lå på 36.000 tønder per dag. Tilsvarende 15.000 BOEPD gas mod 21.000 BOEPD i 2017. Til gengæld er den danske produktion altså blevet mere værd - og billigere.