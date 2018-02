Ole Kjær optaget i den lokale Hall of Fame

Den nu 63-årige tidligere målmand spillede 26 A-landskampe for Danmark og 474 førsteholds-kampe for EfB. Højdepunktet var Danmarks sejr på 1-0 over England på Wembley i 1983.

Esbjerg: Den tidligere landsholdsmålmand i fodbold, 63-årige Ole Kjær, blev under idrætsfesten i Musikhuset fredag aften optaget i Hall of Fame som den femte stjerne på den lokale idrætshimmel. De fire første var den 17-dobbelte verdensmeter i speedway Erik Gundersen, den tidligere landsholdsspiller i fodbold, Jens Jørn Bertelsen, cykelrytteren Jørn Lund og den mest betydningsfulde spiller/leder for ishockeysporten i Esbjerg, Keld Bjerrum.

Ole Kjær var ankermanden på det hold fra EfB, som i 1979 vandt DM-guld efter først at have sikret sig bronze i 1977 og sølv i 1978. Han blev kåret til Årets spiller i Danmark i 1978 og nåede at spille ikke færre end 474 førsteholds-kampe for EfB trods en afstikker til Næstved. Her spillede han i sæsonerne 1986-89 117 kampe for sjællænderne. Ole Kjær spillede sin sidste kamp på topplan den 20. juni 1992 på hjemmebane, hvor han kunne takke af med en kæmpesejr på 6-0 til EfB over Horsens.

Ole Kjær spillede 26 A-landskampe og huskes specielt for EM-kvalifikationskampen i 1983 mod England på Wembley Stadion, hvor han i det sidste minut havde en fantomredning på et skud fra nært hold af Luther Blissett. Denne redning var med til at få Danmark til EM I Frankrig året efter, men her måtte Ole Kjær nøjes med fra bænken at følge de spændende kampe og nyde kollegaen, Ole Qvists fornemme præstationer.

I august 1993 blev der arrangeret en testimonialkamp for Ole Kjær i Esbjerg, hvor 15.500 tilskuere så EM-holdet fra 1984 dyste mod EM-holdet fra 1992.