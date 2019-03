Olaf er på vej til at overvinde angsten

To af de unge, som kommer i ungegruppen på Kraftcenter Ribe. Til venstre Kasper Holm. Til højre 29-årige Olaf Hansen, som er kommet på Kraftcentret de seneste to år og derigennem er godt på vej til at komme videre i sit liv - et liv, som hidtil har været præget af hans angstlidelse. Foto: André Thorup