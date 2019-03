Oh Land indtager Musikhuset Esbjerg

Albummet "Family Tree" er indspillet i New York sammen med den amerikanske producer Thomas Bartlett, der tidligere har produceret for stjernenavne som Sufjan Stevens, The National, St. Vincent og Florence & the Machine.

Det er nemlig lykkedes at få én af blot fem koncerter i hele Danmark med Oh Land placeret i Esbjerg, og det bliver i september.

Tilbage til klaveret

- Siden jeg udgav mit seneste album, har jeg haft mit livs største op- og nedture. Det har mindet mig om, at musikken for mig er det bedste og tryggeste sted at betro sig. Det er vennen, der altid lytter og aldrig dømmer. Jeg er gået tilbage til klaveret som udgangspunkt for min sangskrivning, og det har resulteret i et skift i lyd og tempo. Denne plade er mere organisk og til tider helt kirkelig. Jeg glæder mig meget til at I skal høre og forhåbentlig få et forhold til disse sange som betyder så meget for mig, siger Oh Land.

Sidste år fejrede Oh Land 10-året for udgivelsen af debutalbummet "Fauna"med en festkoncert i Store Vega i København. Gaffas anmelder gav koncerten fem stjerner og skrev blandt andet, at "Oh Land vender tilbage til begyndelsen - og har aldrig været bedre."