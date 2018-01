Også fra Ribe kommer de til gangmotion i Øster Vedsted

Et alternativ til løb

For 2,5 startede Tom Meyer Andreasen sammen med to andre lokale, Linda og Susanne, et løbehold op i Øster Vedsted. I dag er der cirka 50 deltagere ved løbetræningen.Men blandt andet fordi to overvægtige mænd var nødt til at stoppe på holdet, fordi det var for hårdt ved kroppen at løbe, begyndte initiativtagerne bag løbeholdet at tænke i et alternativ til løb. Det blev til gangmotionen, som henvender sig til alle. Øvelserne kan langt de fleste holde til, og er der noget, man ikke kan klare, eller er gåturen for lang en dag, så springer man bare over eller vender om halvvejs.Tom Meyer håber på, at gangmotionen vil kunne hjælpe mange væk fra overvægt og livsstilssygdomme.Han og fire andre vil på skift stå for træningen, som i øjeblikket er gratis, men på sigt kommer til at koste 300 kroner om året.