Også Fanøs borgmester sparede på indretningen

Fanø: I søndagens udgave af JydskeVestkysten kunne vi fortælle, at Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), har brugt en noget anderledes sum penge på indretning af sit kontor end blandt andre nu forhenværende kulturborgmester i Københavns Kommune, Niko Grünfeld (Alt).

Borgmesteren i Esbjerg er dog ikke ene om at spare på udgifterne, når det kommer til indretning af kontoret på rådhuset. På Fanø har borgmester Sofie Valbjørn (Alt) arbejdet med samme budget som Jesper Frost Rasmussen, men de 600 kroner har hun blot taget af egen lomme.

Således er borgmesterkontoret på Fanø Rådhus blevet tilført en brugt lyserød sofa og tilhørende brugt lænestol, og ifølge Sofie Valbjørn bunder valget af genbrug i, at hun ikke ved, om den næste borgmester på Fanø også vil være interesseret i at have en lyserød sofa stående på sit kontor. De resterende møbler som skrivebord og skabe stod på kontoret, inden Sofie Valbjørn satte sig i borgmesterstolen.