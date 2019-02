Offshorefirma i Esbjerg vender skuden med solidt overskud

Esbjerg: Når Rune Værndal, der er operationsdirektør i offshorevirksomheden SubC Partner A/S, fredag ved Danish Offshore Industrys årsmøde på Tobakken giver et bud på virksomhedens fremtid i en branche i forandring, kan han samtidig glæde sig over, at SubC Partner har lagt fortiden bag sig og gennemført en vellykket turnaround.

SubC Partner A/S har nemlig netop offentliggjort selskabets årsrapport for 2018, og det vidner om en solid fremgang i virksomheden.

Hvor SubC Partner efter uafbrudt vækst siden begyndelsen for lidt mere end ti år siden i de seneste par år har været ramt af oliekrisen, så er 2018 endt med et overskud på godt otte millioner kroner før skat. At der igen er kommet gang i butikken viser også fremgangen i bruttofortjenesten, som er steget med næsten 100 procent til godt 52 millioner kroner.

- SubC har de seneste år været ramt af forandringerne i olie- og gasbranchen, ligesom resten af branchen. Efter en vellykket turnarround er vi kommet ud på den anden side som en styrket og mere fokuseret virksomhed, der er konsolideret på én adresse, siger Tonny Klein, administrerende direktør, SubC Partner, og fortsætter:

- Vi har en klar strategi og leverer flere og flere projekter med en lang værdikæde lige fra ingeniørfasen til installation og drift. Vi arbejder både indenfor olie/gas og vind, og syntes at de sjoveste projekter, er de projekter, hvor vi får lov til at være med i projekterne fra første streg til færdig løsning.