Offshore-arbejder fundet død: Faldt i Nordsøen fra olierig

Esbjerg: En offshore-arbejder er død, efter at han i sidste uge faldt i Nordsøen, mens han arbejdede på det Total-opererede Culzean-felt øst for den skotske olieby, Aberdeen.

Manden blev ifølge medierapporter meldt savnet torsdag i sidste uge.

Arbejderens krop blev senere fundet, og mandens familie blev informeret. En talskvinde hos skotsk politi meddelte:

- Police Scotland kan desværre bekræfte, at mandens krop blev fundet i Nordsøen torsdag den 24. januar under indsatsen for at lokalisere en person, der var blevet rapporteret savnet.

- Emergency services blev kontaktet omkring klokken 11 og den efterfølgende søgning blev lanceret af Maritime og Coastguard Agency (MCA).