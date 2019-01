Offshore Network Esbjerg født med ambitiøse mål

Esbjergs nye leverandørnetværk, Offshore Network Esbjerg (ONE), er en realitet efter et stiftende møde fredag hos Blue Water Shipping.

Esbjerg: I det første år skal der tiltrækkes minimum 50 medlemsvirksomheder og sidenhen skal medlemstilvæksten fremskrives med ti procent per år. Ligeledes skal medlemsvirksomhederne allerede efter det tredje år kunne notere sig en vækstrate på 20 procent.

Sådan oplistes nogle af de ambitiøse resultatmål for Esbjergs nye havnerelaterede leverandørnetværk Offshore Network Esbjerg (ONE), som fredag blev en realitet.

Opstarten af netværket var flytte ind hos Blue Water Shipping, hvor over 40 virksomheder havde valgt at komme for at få præsenteret, hvad netværket tilbyder, og hvordan det vil blive organiseret. Og der var god opbakning til netværket allerede fra starten, hedder det i en pressemeddelelse.

- Målet er at få skabt en samlet enhed og netværk af virksomheder i Esbjerg, som ønsker at stå sammen om at få markedsført Esbjergs unikke kompetencer inden for offshore og den maritime sektor. Derfor er det med stolthed, at vi nu har trykket på startknappen og skyder netværket i gang, siger Jens Peter Thomsen fra Ocean Team Group på vegne af initiativgruppen i pressemeddelelsen.

- Vi har nu arbejdet med at få styr på alle detaljer omkring, hvordan netværket skal organiseres og drives, samt på hvilke betingelser man kan være medlem, og jeg synes personligt, at vi har sat barren højt. Vi vil gerne fremstå professionelle overfor de kunder, som netværket skal sælge sig selv til, og derfor er der også blevet udarbejdet et sæt spilleregler, som vi vil have at medlemmerne følger, når man er en del af netværket, som en form for kvalitetssikring, fortsætter han.