Offentligt toilet lukkes: Restauratør raser over toiletforhold i det centrale Ribe

Restauratør Jens Hensen fra Postgaarden i Ribes gågade er træt af, at Esbjerg Kommune tilsyneladende betragter det som en selvfølge, at restauratører skal stille toiletter til rådighed som offentlige toiletter til byens besøgende. Denne problematik bliver kun forøget, når der i oktober lukkes endnu et offentligt toilet på Sct Catharinæ Plads i det centrale Ribe.

Ingen turister vil nemlig gå fra Ribes gågade til P-Nord for at komme på toilettet, og hvis man nedlægger et offentligt toilet i det centrale Ribe uden at opføre et nyt, så går det ud over byens restauratører, og Jens Hensen mener han taler på vegne af andre lokale restauratører, der også selv står med rengøringen og dårligere forhold for deres egne gæster.

Til grin

Jens Hensen oplever gang på gang, at turister, lokale og spisegæster fra andre af gågadens spisesteder bruger hans toiletter, fordi de ikke kan finde frem til andre. Man vader bare ind uden at spørge om lov eller sige tak for lån, og senest var det Ribe Vinfestival, der trak tusindvis af gæster til Ribe for at drikke vin uden at arrangørerne sørgede for ekstra toiletter. Det gik blandt andet ud over Postgaarden med øget toilettrafik, selv om de selv havde et musikarrangement under vinfestivalen.

- Jeg synes ikke det er rimeligt, at byens restauratører skal være ansvarlige for, at folk kan komme på toilettet i gågaden. Sådan er det nu, og det gælder også når der er Ribe By Night eller Kulturnat med mere. Alle bruger restauranternes toiletter, siger han, mens Jens Hensen derimod roser Tulipanfestkomitéen for altid at sørge for rigeligt af ekstra toiletter.

Med fjernelsen af det offentlige toilet på Sct. Catharinæ Plads vil dette blot øges fremover, mener Jens Hensen.

- Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at far, mor og børn vil låne vores toiletter, men jeg synes ikke vi kan være bekendt ikke at tilbyde bedre forhold for byens gæster. Med den stadigt højere belægning Ribe har, bliver det et mareridt næste sommer, hvis der ikke findes en anden løsning, og med lukningen på Sct. Catharinæ Plads synes jeg faktisk det er til grin, at Ribe som turistby med 1,2 mio. gæster årligt kun har to offentlige toiletter i midtbyen, siger Jens Hensen.