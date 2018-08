Hillerup: Der var både hilsner fra tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V) og folketingsmedlem Troels Ravn(S), der begge desværre ikke kunne være til stede ved overkørsel 26 sent tirsdag eftermiddag.

Begge har de været en aktiv, politisk del af kampen for at bevare overkørsel 26 på Hillerup Markvej, mens de mere end 100 fremmødte gæster, der kom fra blandt andet Gredstedbro, Brøns og Skærbæk, også på hver deres måde havde støttet op i kampen mod Banedanmark.

Alle var de mødt frem for at se den mindesten, som medlem af Teknik & Byggeudvalget, Anders Rohr Jørgensen (V) afslørede kl. 17.30 sammen med en tale, der blandt andet gik på, hvordan Hillerup Markvej på et par uger i juni gik fra at være en ukendt markvej til at være en vej, der pludselig blev omtalt i alle landets store medier.

- Havde mediedækningen ikke været der, så var der stor sandsynlighed for, at det havde været Banedanmark, der i dag havde fejret nedlæggelsen af overkørsel 26, sagde Anders Rohr Jørgensen.