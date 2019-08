Øv øv øv - badeforbud i Tjæreborg opretholdes

- Søen har ikke en naturlig udskiftning af vandet, og vi havde frygtet tilstedeværelsen af blågrønne alger. Dem er der ikke nogen af, men efter at have gennemgået analyserapporten er styrelsens faglige vurdering altså fortsat, at der af forsigtighedshensyn skal frarådes badning i søen. Man kan forsat gennemføre de ting, der står i udviklingsplanen, selv om der ikke må bades, siger miljøchefen.

Meldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed er en alvorlig streg i regningen i forhold til byrådets planer for området, hvor søen er midtpunktet for en særlig udviklingsplan, som skal omdanne hele det omkringliggende område til et rekreativt areal med shelters, bålpladser, hundeskov, legeplads og landskabspark.

Nu har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet de prøver af vandet, der blev taget for et par måneder siden, og konklusionen er nedslående: Styrelsen fraråder fortsat badning, og der frarådes i øvrigt også kontakt med bunden af søen.

Oprensning?

Kan søen ikke gøres ren og egnet til badning?

- Det kan godt være, at man kan stoppe tilledningen og om nødvendigt rense søen op. Det er i givet fald en politisk beslutning, og kommunen skal nok omkring Region Syddanmark først for at få afklaret, hvem der kan og skal gøre noget ved problemet og betale for det, siger Christina Føns.

Formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S), er ked af konklusionen på vandprøverne.

- Min første reaktion er selvfølgelig et kæmpe øv. Jeg er blevet oplyst, at man godt kan tilpasse de rekreative aktiviteter i udviklingsplanen - eksempelvis vil der skulle etableres en bund af grus eller lignende ved de såkaldte hoppesten i vandet, så man ikke berører bunden, når man leger omkring hoppestenene - men jeg er ikke overbevist om, at området til syvende og sidst vil fremstå særlig attraktivt, hvis man ikke må komme i berøring med vandet. Nu skal vi have en politisk drøftelse af situationen, herunder om vi skal afsætte midler til oprensning af søen, inden vi bruger flere penge på at gennemføre udviklingsplanen. Jeg vil anslå, at en oprensning koster mellem to og fem millioner kroner, siger Søren Heide Lambertsen.