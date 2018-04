Østerskongen giver op: Slut med østersture på Fanø

Fanø: Gennem seks år har Fanøs ukronede østerskonge, Jesper Voss, kæmpet en kamp med både Esbjerg og Fanø kommuner. Gang på gang er gæster blevet syge efter, at de har spist rå østers på en af Jesper Voss' mange ture, da fiskene i havet har været smittet med norovirus, der også er kendt som roskildesyge og kan give mavepine og diarré.

Ingen har villet tage ansvaret og gøre noget ved problemet, mens Jesper Voss har måttet aflyse alle ture, indtil vandbakterierne igen tillod østersture. Det har igen i år været tilfældet, hvor Jesper Voss i de sidste tre måneder ikke har kunnet gennemføre en tur efter nyt fund af norovirus i de indsamlede østers.

Derfor er Jesper Voss nu kommet til den konklusion, at han lukker ned for sine ture på Fanø, som han i stedet fremover vil holde på blandt andet Rømø i samarbejde med Sort Safari, hvor der ikke er problemer med norovirus i vandet.

- Det er rigtig irriterende, at jeg skal bruge ekstra køretid og penge på at skulle derned for at lave ture, men det er mest af alt rigtig træls, at jeg skal tage kunder væk fra Fanø for at opfylde deres ønsker, siger Jesper Voss.