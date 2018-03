Øster Vedsted-ildsjæl hædret af Andelskassen

Øster Vedsted: Årtiers frivillig indsats blev belønnet, da Danske Andelskassers Bank på sit aktionærmøde i Varde Fritidscenter torsdag den 15. marts hædrede lokale ildsjæle og foreninger for deres indsats for at skabe glæde og sammenhold lokalt.

Hans Jørgen Bjerregaard fra Øster Vedsted modtog Andelskasseprisen for blandt andet at have lagt et kæmpearbejde i at tjene penge til det lokale forsamlingshus. Med prisen fulgte kr. 5.000 og en statuette, skabt af kunstneren Jørgen Pedersen fra Herning.- Jeg vil gerne sige mange tak. Det er overvældende, sagde Hans Jørgen Bjerregaard, da han modtog prisen.Foruden Andelskasseprisen uddelte banken tre "Sammen kan vi mere-priser" på hver 15.000 kr. De gik til RIAMUF - Ribe AmatørMusikerForening, FDF Gredstedbro og Den Rullende Kagemand, et initiativ i Mødrehjælpens lokalforening i Esbjerg.