Ønsketræ rystede 900 julegaver af sig

Succesen med Esbjerg Citys Ønsketræet for femte år i træk understreger, at folk rigtig gerne vil hjælpe andre, siger marketingschef Brigitta Christensen.

På Ønsketræet hang 900 julegaveønsker fra børn og unge på børnehjem, døgninstitutioner, krisecentre, Hånd om Familierne, Familieværkstedet og generelt hårdt ramte børn og unge fra familier i Esbjerg og omegn. Julehandlende kunder og byens borgere kunne plukke ønsker på træet og opfylde det ved at købe den ønskede gave, pakke den flot ind og efterfølgende aflevere den til enten SSP eller på Esbjerg Citys kontor. Derefter sørgede en af de to for at få dem bragt ud til det rette barn inden jul. Alle 900 hjertegaver er efterfølgende hver og en købt og afleveret til børnene, og det sidste hjerte blev plukket ned fra Ønsketræet allerede den 14. december.

Esbjerg: For de fleste børn i Danmark er julen heldigvis fyldt med hygge og forkælelse og er en dejlig, spændende tid for børn og unge. Men der findes også lokale børn og unge, for hvem det ikke er en selvfølge at få gaver juleaften, og som ikke vender tilbage efter juleferien med noget nævneværdigt at fortælle om.

Personlig indpakning

- Ønsketræet er en vigtig tradition, som vi holder fast i, og som virkelig understreger, at folk rigtig gerne vil hjælpe andre. Et rekordstort antal gaver viser masser af mennesker med stort overskud og hjerte på rette sted til at kunne tænke andre ind i budskabet om en glædelig jul, siger marketingchef Brigitta Christensen, Esbjerg City.

Brigitta Christensen fortæller, at det betyder rigtig meget for de udsatte børn og unge, at andre tænker på dem og bruger tid på at købe gaven. De færdigindpakkede gaver bærer præg af, at det er helt almindelige mennesker med et stort hjerte, der ønsker at bruge tid og penge på at glæde andre børn:

- Gaverne er pakket smukt og personligt ind, og ofte er der et lille brev lagt ind i gavepakken med et ønske om en glædelig jul, en fin tegning fra et andet barn, eller gaven er måske suppleret op med lidt ekstra lækkerier og guf, en ekstra overraskelse til det anonyme barn, man kun kender køn, alder og måske et fiktivt navn på, konstaterer marketingchefen i Esbjerg City.