Ølmester fører sine danske rødder videre på Fanø

35-årige Steve Rold er noget så usædvanlig som en amerikaner på Fanø. Til daglig er han brygmester på Fanø bryghus, hvor han hver dag får lov til at udleve sin passion om at brygge øl. Om det er et levn fra hans danske ophav, skal være usagt, men hjemme i USA, voksede han op i byen Elk Horn, Iowa, der blev grundlagt af danske immigranter.