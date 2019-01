Tre naboer begyndte for 18 år siden at brygge 20 liter øl ad gangen i den enes garage. De havde aldrig nok, for deres venner ville gerne hjælpe med at smage, så de begyndte at brygge mere. I dag laver de 100.000 flasker om året i Ribe Bryghus, men de har aldrig mistet passionen for øllet.